Аварийные российские ледоколы проекта 22220 вновь напомнили о себе 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

14.05.2021, 12:23

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фото: pro-arctic.ru

РФ продолжает допускать большое количество ошибок и просчетов в ходе строительства своих кораблей.

Вчера в российских СМИ было опубликовано сообщение о том, что на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент, в результате которого один человек погиб, а один был госпитализирован. Причем сам факт инцидента, имевшего место три дня назад, всячески пытаются скрыть. И не удивительно, ведь трагедия произошла на строящемся ледоколе злосчастного проекта 22220 «Сибирь».

Согласно предварительной информации, в результате случайного срабатывания системы пожаротушения один человек задохнулся, а один был госпитализирован.

Трагедия требует уточнений, в частности, где конкретно произошел сбой системы пожаротушения и, если это произошло на корабле, то можно ли говорить о том, что данная система не подвержена подобным сбоям на головном ледоколе «Арктика». К слову сказать, этот ледокол в октябре 2020 года был сдан в строй с неисправным гребным электродвигателем и до сих пор на нем данный узел не заменен.

То есть, очередной инцидент и в очередной раз связанный с ледоколами проекта 22220 не сыграет положительную роль в становлении репутации этих кораблей, как надежных. Тем более что атомный ледокол «Сибирь», сопровождали те же самые проблемы, что и его дефективного предшественника, на протяжении всего периода строительства.

Из-за технической и технологической отсталости производства заложенный в мае 2015 года и спущенный на воду осенью 2017 года атомный ледокол «Сибирь» неоднократно переносился по срокам сдачи. На сегодняшний день этот корабль планируют сдать в строй в декабре 2021. Вот только вопрос, памятуя опыт «Арктики»: в каком состоянии его сдадут?

Очевидно, что Россия продолжает допускать большое количество ошибок и просчетов в ходе строительства своих атомных ледоколов, что само собой влечет производство заведомо дефективного продукта. Но, при всех этих обстоятельствах, не учитывая уже даже финансовые трудности, она не останавливается в достижении цели, наводнить в ближайшее десятилетие Арктику потенциально опасными атомными ледоколами. И это вправду весьма тревожное обстоятельство.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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