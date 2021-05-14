«Купаловцы» покажут спектакль по пьесе Бертольда Брехта 4 14.05.2021, 12:35

Посмотреть его можно будет на YouTube.

Театральная группа «Купаловцы» сегодня будут играть спектакль «Страх» по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние Третьего Рейха». Посмотреть его можно будет на YouTube.

В 1930-е годы Бертольт Брехт был лишен немецкого гражданства и вынужден эмигрировать.

Его пьесу «Страх и отчаяние Третьего Рейха» «Купаловцы» описывают так: «Это подробное описание механизмов установленной системы Брехт написал на основе свидетельств очевидцев и газетных заметок. Переполненные тюрьмы, процветающая пропаганда, люди, не имеющие права на собственное мнение, повсеместная нищета и всеобщий липкий страх. Но чем страшнее ложь, тем меньше ее плоды. Тем скорее она себя сожрет».

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