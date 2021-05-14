Уничтожили 150 целей: ЦАХАЛ показал видео ударов по объектам боевиков в секторе Газа 14.05.2021, 12:45

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Операция по уничтожению инфраструктуры террористов прошла в ночь на пятницу, 14 мая.

Армия обороны Израиля обнародовала видео ударов по инфраструктуре террористической организации ХАМАС в секторе Газа, сообщает nv.ua.

Операция по уничтожению инфраструктуры палестинских боевиков прошла в ночь на пятницу, 14 мая.

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В ней были задействованы 160 самолетов, а также танки, артиллерия и пехотные части, расположенные вдоль границы с сектором Газа.

В результате ударов были уничтожены 150 целей, а также повреждена многокилометровая сеть подземных тоннелей, которые ХАМАС использует для атак на Израиль.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной снова перешел в горячую фазу. Его эскалации предшествовали масштабные протесты палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Поводом для этого стало решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек в районе Шейх-Джарра.

Во время протестов произошли столкновения с полицией.

По данным властей Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца.

Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как «сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности».

סרטון חדש מהעימותים במסגד אלאקצא pic.twitter.com/NhBVpMHrIX — Yasser Okbi (@OkbiYasser) May 10, 2021

9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.

10 мая ХАМАС потребовал вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса, а после истечения срока выдвинутого ультиматума нанес первый ракетный удар.

С тех пор по израильской территории было выпущено до 2 тысяч снарядов.

В ответ на это ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа.

С обеих сторон есть потери убитыми и ранеными.

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