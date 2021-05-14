В Москве зафиксировали резкий скачок заболеваемости СOVID-19 2 14.05.2021, 13:00

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Число подтвердившихся диагнозов подскочило на 35%.

Продолжающийся два месяца рост заболеваемости коронавирусом в Москве резко ускорился после 10-дневных майских выходных.

Как сообщил в пятницу оперативный штаб, за минувшие сутки в столице было зафиксировано 3818 новых случаев Covid-19, пишет finanz.ru.

По сравнению с четвергом число подтвердившихся диагнозов подскочило более чем на 1 тысячу, или 35%, и стало максимальным с 17 января.

Москва стала единственным регионом, где выявлен всплеск: число заболевших в Санкт-Петербурге (648), Московской области (204) и других субъектах осталось примерно на уровне четверга.

Лишь за счет столицы общее число новых случаев за сутки по стране увеличилось до максимума с марта - 9462.

По числу активных случаев (270 тысяч болеющих в настоящий момент) Россия удерживает 8-е место в мире, а по общему количеству заболевших с начала пандемии - 6-ю строчку (4,922 млн человек).

Рост заболеваемости связан с длинными майским праздниками и его можно было ожидать, говорит заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев: «Как правило, рост заболеваемости проявляется через неделю, вот после праздников и прошла неделя».

Российские власти считают всплеск заболеваемости «тревожным симптомом», но пока не планируют ужесточать коронавирусные ограничения, сообщил «Интерфаксу» источник во властных структурах.

«Очевидно, в сложившейся ситуации россияне должны строго соблюдать существующий масочный режим, а также более активно вакцинироваться. Россия сможет вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета», - сказал источник.

По данным на начало мая, Россия значительно отстает по темпам вакцинации от США и Евросоюза и уступает даже латиноамериканским странам, включая Бразилию и Мексику.

Согласно статистике, собранной The New York Times, в РФ сделано 14 уколов на 100 человек населения (включая как первую, так и вторую дозу) против 116 в Израиле, 75 - в США, 39 - в Германии, 35 - во Франции, 29 - в Турции и 22 - в Бразилии.

По темпам вакцинации Россия находится между Панамой (17 уколов на 100 человек населения) и Болгарией (13 уколов).

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