На кума Путина и друга Лукашенко Медведчука надели электронный браслет 6 14.05.2021, 13:02

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Виктор Медведчук

В Украине ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На пророссийского политика из Украины, кума Путина Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера, 13 мая, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает пресс служба Офиса генпрокурора Украины в ответ на запрос «РБК-Украина». Ему подписано подозрение в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в Крыму.

«Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве», — рассказали в пресс служба. При процедуре присутствовал прокурор ОГП.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Отметим, что Виктор Медведчук — хороший друг Лукашенко. Их стречи проходили не только в Минске, но и в России. Лукашенко и Медведчука связывают не только дружеские отношения, но и серые схемы. К примеру, кум Путина хранит деньги в белорусских банках, принадлежащих «кошелькам» узурпатора. Сделка по покупке попавших под санкции телеканалов 112, ZiK и NewsOne также совершалась именно на территории нашей страны.

Также белорусский придворный олигарх Николай Воробей — владелец контрольного пакета акций «ПрикарпатЗападтранс». Эта фирма, эксплуатирующая нефтепровод, идущий по западной части Украины, связанная с Медведчуком.

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