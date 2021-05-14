«Павел Юхневич знает, что мы победим»1
- 14.05.2021, 13:23
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Свободу героям!
«Помню я как 25 марта 2008 под руководством Павла Юхневича прорвали несколько шеренг с ОМОНом (кстати, это был гомельский и могилевский ОМОН) в Минске!
Павел уже 20 лет борется за свободную Беларусь без колхозной хунты», — пишет телеграм-канал «Народной Грамады».
Был кандидатом от Европейской Беларуси на «выборах» в фейковый «парламент». Потом за день до «голосования» он сжег свое удостоверение на площади Свободы с другими кандидатами «Европейской Беларуси» и Аленой Толстой.
На перезахоронении Кастуся Калиновского в ноябре 2019 он нам сказал: «Я Паша и мне опять 18 лет!»
В 2020 он был среди сотен тысяч свободных белорусов на наших улицах и площадях.
Паша уже более 7 месяцев в плену.
Павел Юхневич знает, что на войне берут в плен. И знает, что мы победим.
Свободу Павлу Юхневичу! Свободу всем политзаключенным!
Свободу Беларуси!