Медики назвали недорогую рыбу, в которой присутствуют все необходимые микроэлементы 8 14.05.2021, 13:25

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Она также является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот.

Медики назвали рыбу присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры, пишет u-news.com.ua.

Что дает нам селедка?⠀

Она содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном омега-3. ⠀

Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты, нужные для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме, как раз они важны для здоровья:⠀

DHA, тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением.⠀

Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Не удивительно, потому что исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития.⠀

Положительно влияют на сердечно-сосудистую систему из нескольких причин: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление.⠀

Люди, которые регулярно употребляют омега - 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.⠀

Улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин.⠀

Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной и селен. У сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности-50 мкг.⠀

Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами.⠀

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