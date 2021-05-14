Капитана Генштаба ВС Беларуси приговорили к 18 годам 11 14.05.2021, 13:42

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Денис Урад

Слава герою!

Верховный суд Беларуси осудил военнослужащего Дениса Урада на 18 лет колонии усиленного режима за «измену государству». Суд проходил за закрытыми дверями, передает «Радыё Свабода».

Как сообщает Генеральная прокуратура, решением Верховного Суда Республики Беларусь Денис Урада, 1991 года рождения, признан «виновным в измене государству, совершенном лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит.

Дениса Урада обвиняли в «утечках информации». Дениса упоминали в пропагандистском фильме ОНТ «Манкурты». Его признали политзаключенным.

Денису правительству 29 лет, он женат, имеет ребенка. Родом капитан из Россон Витебской области. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

Что известно о преследовании капитана Урада

В марте 2021 года задержали и взяли под стражу по обвинению в «государственной измене» капитана Дениса Урада, который, находясь на дежурстве в Генштабе Вооруженных сил, сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о «вовлечении военнослужащих Вооруженных сил» в действия против мирных демонстрантов.

Правозащитники, оценивая информацию о поступке Урада и принятых к нему репрессивных мерах, исходили из Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно ему, нельзя ссылаться на законы «О государственной измене и служебной тайне», когда идет речь о попытке скрыть от широкой общественности информацию, которая имеет законный общественный интерес и не угрожает национальной безопасности.

«Нет сомнения, что Урад действовал в общественных интересах, а обоснование министром внутренних дел цели привлечения военнослужащих к полицейским функциям «для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей» — это манипуляция нормами закона», — считают правозащитники.

В качестве примера они приводят деревни Боровляны и Копище Минского района, куда планировалось направить 50 военнослужащих, а там таких объектов нет, а есть очаги мирной протестной активности граждан (комплекс «Новая Боровая» в д. Копище).

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