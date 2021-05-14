«Картинка «две вооруженные силы воюют, а мирные люди страдают» является принципиально неверной» 14.05.2021, 13:45

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Александр Осовцов

Израильская армия защищает своих граждан.

Обстрелы ракетами израильских городов продолжаются. Растет количество погибших — умерла раненая женщина 50-ти лет, пишет находящийся в Израиле бывший депутат Госдумы РФ, общественный деятель Александр Осовцов в «Фейсбуке».

Сотни тысяч людей проводят ночи в бомбоубежищах, в защищенных помещениях, укрепленных коридорах и т.п.

Армия обороны Израиля упорно старается бить только по боевикам и военным объектам. Для идентификации именно ракетчиков используется новейшая система исскусственного интеллекта «Химера» с применением мультикоптеров. Мирных жителей предупреждают о предстоящем ударе смс-ками и по телефонам.

Стало популярным видео, на котором хозяин дома в Газе объясняет израильскому офицеру по телефону, с какой стороны лучше бить по этому дому, где расположен один из штабов разведки ХАМАСа, чтобы не повредить соседние здания.

Вообще картинка «две вооруженные силы воюют, а мирные люди страдают» является принципиально неверной. Израильская армия защищает своих граждан и делает все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских на той стороне. Исламо-фашисты из Газы бьют по площадям и, как все террористы, стремятся убить как можно больше, и прежде всего гражданских. Каждая их ракета — это военное преступление.

Шабат шалом!

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