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Армия Израиля атаковала наблюдательные пункты ХАМАС: видео ударов

  • 14.05.2021, 14:08
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Армия Израиля атаковала наблюдательные пункты ХАМАС: видео ударов
фото: iz.ru.

Операции прошли в северной и центральной частях Газы.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая в ночь на 14 мая уничтожила систему туннелей "Метро" боевиков ХАМАС, нанесли удары по ряду наблюдательных пунктов ХАМАСа в северной и центральной частях Газы.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа в Twitter.

"Армия обороны Израиля продолжит атаки на террористические объекты по всей Газе. ЦАХАЛ продолжит прилагать все необходимые силы", - говорится в заявлении.

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