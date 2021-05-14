Армия Израиля атаковала наблюдательные пункты ХАМАС: видео ударов 14.05.2021, 14:08

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фото: iz.ru.

Операции прошли в северной и центральной частях Газы.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая в ночь на 14 мая уничтожила систему туннелей "Метро" боевиков ХАМАС, нанесли удары по ряду наблюдательных пунктов ХАМАСа в северной и центральной частях Газы.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа в Twitter.

תיעוד: צה"ל תקף עמדות תצפית של חמאס ברצועת עזה

(צילום: דדי פולד)@Itsik_zuarets pic.twitter.com/mo8zyGwHz3 — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021

"Армия обороны Израиля продолжит атаки на террористические объекты по всей Газе. ЦАХАЛ продолжит прилагать все необходимые силы", - говорится в заявлении.

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