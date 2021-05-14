Белоруска решила покорить Эверест и поднять там бело-красно-белый флаг 14.05.2021, 14:11

Альпинизмом Лилия Яновская начала заниматься после рождения третьей внучки.

Как сообщает «Радыё Свабода», белоруска решила покорить Эверест и поднять там бело-красно-белый флаг. Это Лилия Яновская, ей 61 год.

Альпинизмом Лилия начала заниматься после рождения третьей внучки, в 50 лет. Через два года поднялась на гору Килимонджаро в Танзании.

Альпинистка взяла с собой два флага — белорусский и канадский (Лилия — гражданка Канады и Беларуси), но первым хочет поднять именно бело-красно-белый флаг.

К слову, из 3600 альпинистов, которые поднялись на Эверест, только 16% женщин.

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