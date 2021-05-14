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В знак солидарности со студентами «Кибер-партизаны» «положили» сайты БГУ, БНТУ и БГУИР

  • 14.05.2021, 14:20
В знак солидарности со студентами «Кибер-партизаны» «положили» сайты БГУ, БНТУ и БГУИР

Студенты сидят — сайты универов лежат!

В Минске проходят судилища над белорусскими студентами, выступившими в поддержку перемен. «Кибер-партизаны» в знак солидарности с героями «положили» сайт Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

«Студенты сидят — сайты универов лежат!» — заявили «Кибер-партизаны».

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