Два европейских фонда дернули «стоп-кран» на рынке акций РФ 2 14.05.2021, 14:28

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В результате чистый приток капитала на рынок стал нулевым.

Майский рост российского рынка акций до нового исторического максимума по индексу МосБиржи крупные западные инвесторы восприняли как приглашение продавать.

По итогам недели с 6 по 12 мая чистый отток капитала из фондов, инвестирующих исключительно в бумаги российских компаний, стал рекордным с начала октября, подсчитали аналитики BCS Global Markets (перевод — finanz.ru).

В общей сложности эта категория инвесторов вывела с рынка 50 млн долларов вдобавок к 20 млн неделей ранее.

Дернуть «стоп-кран» после роста индекса МосБиржи на 39% с начала ноября решили два активно управляемых европейских фонда - один из них принадлежит британской Prosperity, а второй - французскому BNP Paribas.

В сумме за неделю они избавились от акций российских компаний на 70 млн долларов. Три других крупных фонда - под управлением УК Сбербанка, Carnegie и Robur - зафиксировали приток капитала, который, впрочем, не покрыл и трети распродаж (20 млн долларов).

Фонды, инвестирующие в РФ «в пакете» с другими развивающимися рынками, продолжали покупки, но их объема оказалось недостаточно, чтобы компенсировать распродажу специализированных на России инвесторов.

В результате чистый приток капитала на рынок стал нулевым. «В целом импульс потоков по-прежнему указывает на наличие рисков для российского рынка акций, импульс потоков в фонды облигаций также отрицателен», отмечает стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

За неделю иностранные инвесторы вывели 3 млн долларов из российских бондов, при этом фонды, инвестирующие только в РФ, фиксируют оттоки клиентских денег шесть недель подряд.

По итогам апреля нерезиденты вывели из российских акций, государственных и корпоративных облигаций 2,7 млрд долларов, подсчитал ЦБ РФ.

Вложения иностранцев в ОФЗ сократились на 127 млрд рублей, а их доля на рынке опустилась до минимума за 6 лет (18,8%). Из акций зарубежные инвесторы вывели 71,9 млрд рублей.

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