Зеленский о деолигархизации Украины: Минус Медведчук 14.05.2021, 14:58

1,326

Владимир Зеленский

Украинский президент рассказал о «запросе общества на справедливость».

Украинская власть использовала законные инструменты, чтобы лишить народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука возможности "бить по стране". Об этом в своей колонке в издании "Фокус" 14 мая написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев. А что же остальные? Общество должно просто адаптироваться к тому, как эти избранные и приближенные к ним распределяли между собой ресурсы – политический, финансовый, промышленный, медийный. И игру по правилам "избранные" моделировали для себя. Откровенно скажу, государство, где есть подобное неравенство, точно не может быть комфортным и конкурентным", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Украине уменьшается количество олигархов.

"Абсолютное большинство украинцев не считало такую ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество. На другое государственное мировоззрение. На другие принципы и правила жизни в стране. На другой уровень общественного диалога. Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – отметил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».