Диетологи рассказали о десяти главных продуктов для иммунитета 14.05.2021, 14:55

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Возможно, некоторые из них вас удивят.

Чтобы повысить сопротивляемость организма инфекциям и вирусам, в первую очередь нужно пересмотреть свой рацион. Эти десять доступных продуктов для поддержания иммунитета стоит иметь на кухне всегда, пишет «Новое время»

Диетологи назвали десять продуктов, способных укрепить иммунитет. Возможно, некоторые из них вас удивят. Включайте эти продукты в рацион в любое время года, и вы будете надежно защищены от инфекций и вирусов.

1. Цитрусовые

Цитрусовые — богатый источник витамина С, который надежно сохраняется в них благодаря толстой кожуре. Витамин С помогает укрепить иммунную систему, так как увеличивает выработку лейкоцитов, которые играют ключевую роль в борьбе с инфекциями.

2. Красный сладкий перец

Вы удивитесь, но красный сладкий перец содержит почти в 3 раза больше витамина С, чем апельсин. Он также является богатым источником бета-каротина и витамина А, которые помогают сохранить здоровье кожи и глаз.

3. Брокколи

Брокколи, богатая витаминами А, С и Е, а также клетчаткой и антиоксидантами, является одним из самых полезных овощей. Исследование показало, что приготовление брокколи на пару — лучший способ сохранить в продукте максимум питательных веществ.

4. Чеснок

Чеснок, придающим нашим блюдам пикантости, просто незаменим для поддержания здоровья. Иммуностимулирующие свойства чеснока обусловлены высокой концентрацией в нем серосодержащих соединений, таких как аллицин.

5. Имбирь

Корень имбиря содержит витамины В1, В2, С, железо, магний, фосфор, кальций, которые оказывают общеукрепляющее действие на организм. Доказано, что имбирь помогает снять воспаление, в частности уменьшить боль в горле.

6. Шпинат

Шпинат попал в наш список не только потому, что он богат витамином С, но и из-за множества антиоксидантов и бета-каротина, которые повышают способность нашей иммунной системы бороться с инфекциями. Как и брокколи, шпинат нуждается в минимальной тепловой обработке — так в нем сохранится больше питательных веществ.

7. Йогурт

Выбирайте йогурты, на этикетке которых написано «живые и активные йогуртовые культуры», например греческий йогурт. Эти культуры способны стимулировать иммунную систему, помогая противостоять болезням. Йогурт также может быть отличным источником витамина D, который повышает естественную защиту организма. Поэтому старайтесь выбирать бренды, обогащенные этим витамином.

8. Миндаль

Миндаль содержит рекордное количество витамина Е, мощного антиоксиданта, который считается ключом к здоровой иммунной системе. Это жирорастворимый витамин, то есть для его усвоения необходим жир, а миндаль, помимо витамина E, как раз и содержит необходимые полезные жиры.

9. Семечки подсолнечника

Семена подсолнечника — настоящий кладезь питательных веществ, необходимых для поддержания иммунной системы. Это фосфор, магний и витамины B-6 и E. Семена подсолнечника также богаты селеном. Всего 100 г семечек содержат суточную норму селена для взрослого.

10. Куркума

Эта ярко-желтая горьковатая специя содержит куркумин, который является эффективным усилителем иммунной системы и противовирусным средством. Исследования показали, что куркумин способствует росту лейкоцитов и лимфоцитов, борющихся с патогенами, а значит, помогает укрепить иммунитет.

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