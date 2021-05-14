«Лукашенко перегнул палку в деле устранения себя» 3 14.05.2021, 15:10

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фото: ТАСС

Среди 20 человек легко могут найтись люди, которые захотят взять власть через описанный в декрете механизм.

На выходных Лукашенко подписал анонсированный им декрет №2, который по содержанию противоречит действующей Конституции. Согласно документу, при его гибели президентские полномочия отойдут не премьер-министру, а Совету безопасности, который будет принимать важнейшие для страны решения путем тайного голосования большинством голосов.

В Совет безопасности на постоянной основе входят порядка 20 человек: не только руководители силовых структур и министерств, но главы правительства, Нацбанка, МИДа, двух палат Национального собрания.

Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf отметил, что «практического смысла в принятии декрета нет».

«Этот документ не только не несет руководству страны никакой пользы, но даже наоборот: новый декрет может создавать основу для заговора. Среди 20 человек могут найтись люди, которые захотят таким образом сосредоточить власть в своих руках через описанный в документе механизм», – сказал Гончарик.

Не логичен, по его мнению, документ и с юридической точки зрения.

«Если так хотелось оговорить именно случай гибели правителя, то вполне можно было внести эту оговорку в проект нового основного закона, который скоро должен быть выставлен на референдум. Декрет, противоречащий Конституции, никак юридически не укрепляет позицию действующей власти», – считает Гончарик.

Также декрет выглядит логичным продолжением истории с задержанием в Москве «заговорщиков», которые якобы могут быть связаны с американскими спецслужбами.

«Мне кажется, Лукашенко перегнул палку, слишком много говоря о попытке госпереворота и покушения на него. Наверное, если много раз повторять такое, то можно прийти к убеждению, что заговор действительно был. Видимо, появившийся документ – продолжение его фобии», – полагает Гончарик.

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