Премьер Италии отказался от зарплаты в €110 тысяч 14.05.2021, 15:56

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Марио Драги

Фото: EPA

Он заявил, что получает две щедрые государственные пенсии.

Премьер-министр Италии Марио Драги, который получает как минимум две щедрые государственные пенсии, сказал, что не будет получать зарплату за свою работу в качестве главы правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Итальянские политики обязаны публиковать свои налоговые декларации, и Драги воспользовался случаем, чтобы объявить, что он отказывается от зарплаты в размере около 110 000 евро (сумма до вычета налогов), на которую он имел право как премьер. Причины своего решения он не назвал.

Налоговая декларация Драги за 2020 год, опубликованная поздно вечером 13 мая, показала, что он получил доход в размере 583 470 евро в 2019 году.

По словам его представителя, 498 144 евро из этой суммы пришлись на государственные пенсии, которые он получает от своих предыдущих должностей генерального директора Казначейства и управляющего Банком Италии.

В налоговой декларации Драги также указано, что он владеет 10 домами или аналогичными зданиями, в том числе одним в Лондоне, и шестью участками земли.

Массимилиано Панарари, эксперт по политическим коммуникациям в университете Unimercatorum, сказал, что решение Драги отказаться от зарплаты, вероятно, было направлено на то, чтобы продемонстрировать солидарность с итальянцами, которые сильно пострадали от экономического спада.

"Однако это можно рассматривать как популистский жест, потому Драги лучше бы объяснить свое решение", - добавил он.

Драги, которому сейчас 73 года, было 54 года, когда он оставил казначейство в 2001 году, чтобы устроиться на руководящую должность в инвестиционном банке Goldman Sachs в Лондоне. Ему было 64 года, когда он покинул Банк Италии.

Итальянские СМИ сообщили, что с 59 лет Драги получал почти 15 000 евро в месяц пенсии казначейства.

Предшественник Драги Джузеппе Конте получал на посту премьер-министра около 90 000 евро, отказавшись от 20% того, на что имел право.

Несколько предыдущих премьер-министров Италии, в том числе Паоло Джентилони в 2016-2018 годах и Энрико Летта в 2013-2014 годах, не получали зарплату, потому что, в отличие от Драги, они также были депутатами, а итальянское законодательство запрещает получать доход от двух постов одновременно.

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