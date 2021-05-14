В реке Детройт выловили огромного осетра возрастом более ста лет 3 14.05.2021, 16:25

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Фото: USFWS

Ему долгое время удалось скрываться от людей.

Биологи поймали озерного осетра весом 109 кг и длиной 2,1 метра в реке Детройт в американском штате Мичиган, пишет «Новое время».

По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS), эта огромная рыба, вероятно, является самкой и может быть старше 100 лет.

Чтобы выловить, измерить и пометить рыбу вида Acipenser fulvescens, потребовалось три человека, позже ее выпустили обратно в реку. Биологи из Управления охраны рыб и дикой природы Альпены (AFWCO) были шокированы открытием и описали осетра как «реальное речное чудовище».

«По мере того, как мы вытягивали его, он становился все больше и больше. В итоге этот экземпляр был вдвое больше, чем любая рыба, пойманная в этом районе раньше, наше волнение было невероятным», — сказал Джейсон Фишер, рыбный биолог из AFWCO, который участвовал в ловле.

Группе было сложно определить пол или возраст рыбы за короткий промежуток времени, который им был предоставлен для ее оценки; но его размер предполагает, что осетр — самка, возраст которой, скорее всего, превышает 100 лет. Невероятно, но ей удавалось избегать обнаружения учеными в этом районе.

Озерный осетр (Acipenser fulvescens) встречается в пресноводных системах по всей территории США, от Гудзонова залива до реки Миссисипи. По данным USFWS, самцы могут жить от 50 до 60 лет, но считается, что продолжительность жизни самок превышает 100 лет, и в результате они могут вырасти намного больше.

Осетровые проводят большую часть времени на дне рек и озер, где питаются насекомыми, червями, улитками, раками и мелкой рыбой. По данным USFWS, озерный осетр в настоящее время занесен в список находящихся под угрозой исчезновения в 19 из 20 штатов, в которых они обитают, включая Мичиган.

Для этого есть ряд причин, в том числе токсическое загрязнение водных путей и строительство дамб и меры по борьбе с наводнениями, которые влияют на их способность перемещаться вверх по течению к своим нерестилищам. Однако одним из главных факторов был исторический перелов.

«Около 120 лет назад коммерческий промысел осетровых в США велся очень активно. Выловлено много крупной рыбы», — сказал Джастин Чиотти, рыбный биолог из AFWCO, который не участвовал в исследовательском вылове осетровых.

По словам Чиотти, с тех пор другие факторы воздействия, такие как загрязнение, снизили продолжительность жизни осетровых, что делает размер этой рыбы еще более впечатляющим.

В настоящее время в США введены запреты на коммерческий промысел и строгие ограничения на вылов осетровых в развлекательных целях, поэтому вид, как говорят биологи, «начинает проявлять признаки восстановления».

По словам Чиотти, в реке Детройт сейчас одна из самых здоровых популяций в стране: более 6500 озерных осетровых рыб. При этом ученые считают, что в глубинах все еще может прятаться более крупная рыба.

«Я не думаю, что мы поймали самого крупного осетра в системе. Есть исторические сведения о находке еще более крупной рыбы», — сказал Чиотти.

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