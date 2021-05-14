Американский сенатор объяснил, почему Трампа не выгоняют из Республиканской партии 7 14.05.2021, 16:43

2,720

Дональд Трамп

Ранее экс-президент США заявил, что рассматривает возможность своего участия в следующих выборах.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что бывший президент США Дональд Трамп должен остаться в Республиканской партии, потому что без него «половина людей уйдет».

По словам сенатора, Трамп является «самым популярным республиканцем в стране», сообщает «Новое время» со ссылкой на The Hill.

«Если вы попытаетесь выгнать его из Республиканской партии, половина людей уйдет», — отметил Грэм.

Он добавил, что Республиканская партия «не может двигаться вперед без участия Трампа».

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность своего участия в следующих президентских выборах в 2024 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».