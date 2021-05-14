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Как уловка ЦАХАЛа помогла уничтожить подземный город террористов в Газе

  • 14.05.2021, 17:17
  • 9,082
Как уловка ЦАХАЛа помогла уничтожить подземный город террористов в Газе
иллюстрационное фото

Вполне вероятно, что погибли сотни боевиков.

В ночь на пятницу, 14 мая, в Израиле сообщалось, что ЦАХАЛ наносит удары с воздуха и суши по сектору Газа, но в иностранных СМИ все выглядело иначе. Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступил с заявлением на английском языке, в котором говорилось, что «авиация и пехота атакуют сектор Газа», пишет сайт «Детали».

Это создало двусмысленность, и крупнейшие средства массовой информации сообщили о начале наземной операции. Теперь выясняется, что это не ошибка, вызванная слабым владением английским языком, а спланированная уловка, задача которой - помочь уничтожить силы ХАМАСа.

Не зря в прошлом в ЦАХАЛе говорили, что хотя ХАМАС этого не понимает, но его туннели превратятся в кладбища его боевиков. ЦАХАЛ спланировал, как превратить угрозу туннелей в шанс крупного выигрыша, и именно это произошло прошлой ночью.

Город Газа пронизан сетью туннелей, это подземный город: километры туннелей, которые ХАМАС планировал для использования во время боевых действий, для пребывания там солдат, для перемещения их с места на место, для запуска ракет и в качестве штабов. Во время боев бойцы ХАМАС остаются под землей и действуют оттуда, как уже знакомо по операции «Нерушимая скала».

И вот вчера, 14 мая, ЦАХАЛу удалось создать у ХАМАСа ощущение приближающейся наземной операции. Пехота, артиллерия и танки были выдвинуты к пограничному заграждению, и в то же время представитель ЦАХАЛ опубликовал на английском языке указанное объявление. Таким образом, ЦАХАЛ заставил ХАМАС думать, что начинается вторжение в Газу, в результате чего все бойцы, включая спецназ ХАМАСа, спустились в туннели и подготовились к бою.

Затем в течение 35 минут 160 самолетов летали над Газой и сбросили 450 бомб, то есть более 80 тонн взрывчатки, на весь подземный город ХАМАСа. Туннели обрушились, и в настоящее время все еще неясно - как для нас, так и для ХАМАСа - масштабы ущерба и количество террористов, похороненных там, но вполне вероятно, что это сотни боевиков.

«Мы также нанесли удар по «метро» ХАМАСа, который находится под городом Газа - туннели являются стратегическим активом ХАМАСа, и туда были вложены годы работы и огромные деньги», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа. В интервью КАН-Решет Бет бригадный генерал Хидай Зильберман сказал, что ЦАХАЛ атакует высокопоставленных террористов, и отметил, что «это очень беспокоит их».

Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность высокопоставленных членов ХАМАСа заметна «после того, как за последние дни было убито около сотни активистов». По всей видимости, ликвидирован и один из командиров «Исламского джихада», отвечавший за систему противотанковых ракет организации.

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