Как уловка ЦАХАЛа помогла уничтожить подземный город террористов в Газе 14.05.2021, 17:17

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иллюстрационное фото

Вполне вероятно, что погибли сотни боевиков.

В ночь на пятницу, 14 мая, в Израиле сообщалось, что ЦАХАЛ наносит удары с воздуха и суши по сектору Газа, но в иностранных СМИ все выглядело иначе. Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступил с заявлением на английском языке, в котором говорилось, что «авиация и пехота атакуют сектор Газа», пишет сайт «Детали».

Это создало двусмысленность, и крупнейшие средства массовой информации сообщили о начале наземной операции. Теперь выясняется, что это не ошибка, вызванная слабым владением английским языком, а спланированная уловка, задача которой - помочь уничтожить силы ХАМАСа.

Не зря в прошлом в ЦАХАЛе говорили, что хотя ХАМАС этого не понимает, но его туннели превратятся в кладбища его боевиков. ЦАХАЛ спланировал, как превратить угрозу туннелей в шанс крупного выигрыша, и именно это произошло прошлой ночью.

צה"ל תוקף בצורה אגרסיבית ביותר בניינים ותשתיות חמאס ברחבי רצועת עזה במבצע שמתנהל מהאוויר והמקרקע. תותחים, טנקים ומטוסי קרב לוקחים חלק במה שנראה כאירוע חריג ביותר. הדי הפיצוצים נשמעים היטב ביישובי עוטף עזה pic.twitter.com/lvDXvHEPl7 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 13, 2021

Город Газа пронизан сетью туннелей, это подземный город: километры туннелей, которые ХАМАС планировал для использования во время боевых действий, для пребывания там солдат, для перемещения их с места на место, для запуска ракет и в качестве штабов. Во время боев бойцы ХАМАС остаются под землей и действуют оттуда, как уже знакомо по операции «Нерушимая скала».

И вот вчера, 14 мая, ЦАХАЛу удалось создать у ХАМАСа ощущение приближающейся наземной операции. Пехота, артиллерия и танки были выдвинуты к пограничному заграждению, и в то же время представитель ЦАХАЛ опубликовал на английском языке указанное объявление. Таким образом, ЦАХАЛ заставил ХАМАС думать, что начинается вторжение в Газу, в результате чего все бойцы, включая спецназ ХАМАСа, спустились в туннели и подготовились к бою.

התקיפה הנרחבת של צה"ל הלילה בעזה: במקביל לתקיפות חיל האוויר, כוחות חי״ר, ארטילריה ושריון שנפרסו לאורך הגבול, ביצעו ירי של מאות פגזי ארטילריה ועשרות פגזי טנקים לעבר מטרות ברצועה | תיעוד@ItayBlumental pic.twitter.com/iob7pIy9kW — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021

Затем в течение 35 минут 160 самолетов летали над Газой и сбросили 450 бомб, то есть более 80 тонн взрывчатки, на весь подземный город ХАМАСа. Туннели обрушились, и в настоящее время все еще неясно - как для нас, так и для ХАМАСа - масштабы ущерба и количество террористов, похороненных там, но вполне вероятно, что это сотни боевиков.

«Мы также нанесли удар по «метро» ХАМАСа, который находится под городом Газа - туннели являются стратегическим активом ХАМАСа, и туда были вложены годы работы и огромные деньги», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа. В интервью КАН-Решет Бет бригадный генерал Хидай Зильберман сказал, что ЦАХАЛ атакует высокопоставленных террористов, и отметил, что «это очень беспокоит их».

Пресс-секретарь добавил, что обеспокоенность высокопоставленных членов ХАМАСа заметна «после того, как за последние дни было убито около сотни активистов». По всей видимости, ликвидирован и один из командиров «Исламского джихада», отвечавший за систему противотанковых ракет организации.

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