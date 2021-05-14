Биологи нашли сотни следов неизвестных млекопитающих 14.05.2021, 17:28

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Фото: Anton Wroblewski

Древние млекопитающие размером с медведя бродили близ морской лагуны на территории современного штата Вайоминг.

Американские палеонтологи обнаружили окаменелые следы как минимум двух видов неизвестных животных. И это, вероятно, самые ранние свидетельства обитания млекопитающих у моря, пишет «Вокруг света. Украина».

Так считает ведущий автор исследования – доктор Антон Вроблевски, палеогеолог из Университета Юты. По его словам, это первое доказательство того, что некие крупные млекопитающие взаимодействовали с морской средой через 8 миллионов лет после вымирания динозавров.

Что увидели исследователи

Доктор Вроблевски и его коллега, доктор Бонни Гулас-Вроблевски из Техасского института природных ресурсов изучили и сфотографировали несколько наборов окаменелых следов в формации Ханна на юге Вайоминга.

Окаменелые следы довольно тяжелых животных отпечатались на наклонной поверхности древних приливных отмелей, растянувшись на отрезке длиной 1032 м. Они принадлежали представителям как минимум двух видов млекопитающих. Один из них оставил довольно крупные пятипалые отпечатки, другой – четырехпалые среднего размера.

Фото: Anton Wroblewski

Ископаемые растения и пыльца помогли команде определить возраст следов: около 58 миллионов лет, что соответствует эпохе палеоцена.

Это – самое большое и довольно необычное скопление следов палеоценовых млекопитающих в мире, резюмировали ученые.

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