SpaceX хочет провести орбитальный запуск корабля Starship 14.05.2021, 17:46

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Вторая ступень совершит почти полный виток вокруг планеты и приземлится на Гавайях.

Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ, в котором описывается первый орбитальный полет корабля Starship. Предполагается, что первая ступень аппарата вернется к побережью и сядет в море, а вторая – совершит почти полный виток вокруг планеты и приземлится на Гавайях, сообщает N+1.

В документе перечислены параметры связи ступеней с центром управления полетом, а также описываются детали полета. Так, корабль будет запущен со стартовой площадки в Техасе. Через три минуты после взлета первая ступень отделится от второй и совершит посадку в 32 километрах от побережья. Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит один неполный виток, а затем затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи.

Компания не уточняет, как именно будет происходить посадка ступеней, но примечательно, что в документе они обозначены разными словами: touchdown, то есть посадка, для первой ступени, и splashdown, то есть приводнение, для второй. При этом в документе нет никаких указаний на то, что SpaceX будет использовать морские платформы для посадки, которые тоже используют спутниковую связь и требуют уведомление FCC.

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