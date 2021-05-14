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The Washington Post: Ученые призывают провести новое расследование происхождения COVID-19

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  • 14.05.2021, 18:05
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The Washington Post: Ученые призывают провести новое расследование происхождения COVID-19

Специалисты не исключает возможности лабораторной утечки, которая спровоцировала мировой кризис в области здравоохранения.

Группа 18 ученых из ведущих международных научно-исследовательских учреждений призывает «провести надлежащее расследование» источников происхождения коронавируса, а также не исключает возможности лабораторной утечки, которая спровоцировала мировой кризис в области здравоохранения, пишет The Washington Post (перевод — zn.ua).

В письме, опубликованном в журнале Science, исследователи заявляют, что результаты совместного расследования Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованные в марте, являются недостаточно убедительными.

Это исследование показало, что теория лабораторной утечки является «чрезвычайно маловероятной». Но 18 ученых утверждают, что к этой теории следует относиться серьезно.

Происхождение коронавируса было темой обсуждений и бурных споров. В частности, администрация бывшего президента США Дональда Трампа предполагала, что вирус просочился с китайской лаборатории. Между тем Китай также распространял утверждение о том, что коронавирус создала армия США.

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