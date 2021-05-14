Какое лето ждет белорусов 1 14.05.2021, 18:37

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Прогноз синоптиков и народные приметы.

На Радуницу погода в Беларуси была солнечная и теплая, а сейчас — дождливая и сырая. Чего ждать во второй половине мая и летом? Tut.by посмотрел прогноз и изучил народные приметы.

Синоптики: лето может быть дождливым

Долгосрочный прогноз на сезон белорусские синоптики не составляют. Предварительный прогноз на первый месяц лета может появиться в конце мая — начале июня. Пока белорусские синоптики сообщают лишь, что в ближайшие дни нас ждет теплая, но дождливая погода.

Росгидромет сделал вероятностные прогнозы температурного режима в России на апрель–сентябрь 2021 года. Оправдываемость этих прогнозов 65−70%. По прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, средняя месячная температура на протяжении мая ожидалась выше нормы. В июне и июле — в районе нормы, а в августе тоже выше нормы.

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, опубликовала прогноз погоды на лето.

Если судить по опубликованной карте, ожидается, что этим летом в Беларуси будет дождливо.

Народные приметы: надежд на тепло пока нет

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что 12 мая в Минске был слышен свист птиц. А свист — очень редкое явление. По приметам, он к похолоданию. И действительно, с 13 мая начались похолодание и дожди. Также можно сказать, что в ближайшее время будут сильные грозы и ветры.

— У нас в плане погоды очень нехорошим был день Сороки. Это 22 марта. Был собачий холод: мороз, снег. Считается, что если на Сороки хорошая, дружная капель, то столько же будет и тепла, и воды, и трава поднимется высоко в мае. Но дружной капели на Сороки у нас не было.

Скоро ли наступит тепло, наши предки оценивали по березовым листьям: если береза хорошо распустилась, то тепло скоро. Сейчас березовые листья распустились только в городе, в лесу особо и нет. Также хорошую погоду предвещали ласточки и стрижи, а их сейчас в городе вообще не видно.

— Ласточки и стрижи — первые метеорологи. В городе я не видела ни одного стрижа, а они очень теплолюбивые птицы. Они прилетают, когда тепло в мае, а улетают до Медового Спаса, то есть до 14 августа. Они у нас очень короткое время бывают, потому что чувствуют похолодания. А летят они в Нигер.

Еще у белорусов в плане определения погоды весной всегда была такая пословица: «Да Міколы няма цяпла ніколі». А день Николая отмечают 22 мая, то есть можно сказать, что погода может улучшиться примерно с 22 мая.

— Еще говорили: «Прыйдзе Мікола, ён пагоду паставіць». А слово «пагодна» в Беларуси означает теплый день, когда говорят: «сёння пагодна», это значит, что тепло и хорошо.

Каким в этом году будет лето, сказать пока что сложно, но важные дни — Вербное воскресенье, Пасха — были холодные.

— Надежды на что-то теплое у нас пока нет, — резюмирует фольклорист.

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