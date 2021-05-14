Представительство ЕС в Беларуси: Призываем режим Лукашенко провести новые, свободные выборы 14.05.2021, 18:52

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фото: global look press

Евросоюз твердо намерен поддерживать демократические устремления народа Беларуси.

Как сообщает телеграм-канал «Баста!», представительство Евросоюза в Беларуси пишет, что дипломатические миссии имеют международное признанное право в соответствии с Венской конвенцией следить за развитием ключевых событий в странах, где они работают, в том числе за ходом значимых судебных заседаний:

- Дипломатические миссии имеют международно признанное право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием ключевых событий в странах, в которых они работают, включая проведение важных судебных слушаний.

Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ и обеспечивать уважение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.»

Из итогового коммюнике встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки»:

- Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после cфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Мы призываем режим выполнить рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ, освободить всех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека и основных свобод.

Мы осуждаем продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания. Мы также призываем режим вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, в том числе с настоящими лидерами оппозиции и гражданского общества, и принять предложение Председательства ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге как средстве разрешения политического кризиса.

Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы твердо намерены поддерживать демократические устремления народа Беларуси и способствовать привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

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