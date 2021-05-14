Обвиняемая по «делу студентов» преподаватель выступила в суде с сильным заявлением 14.05.2021, 19:28

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Ольга Филатченкова

Фото из социальных сетей

Ольга Филатченкова вспомнила примеры из истории.

В Минске начался судебный процесс по «делу студентов» : 12 человек обвиняются в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок «(ст. 342 УК), им грозит до трех лет колонии. Среди фигурантов — бывшая преподавательница Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Филатченкова. В начале процесса она обратилась к суду с просьбой всех оправдать, пишет nn.by.

— Я гражданка Республики Беларусь с активной жизненной позицией, которая способна не только здраво мыслить и анализировать информацию, но и красиво и понятно излагать свою точку зрения, — обратилась к суду Ольга Филатченкова. — История знает много примеров, когда людей преследовали, умышленно сажали в тюрьмы только потому, что их мнение отличалось от мнения правящих элит. Это происходит и в ней стране в наше время. И та же история прекрасно показывает, что…

На этих словах судья прервала обвиняемую:

— Понятно. Вы показания начинаете давать или ходатайство заявляете?

— Высокий суд, я заявляю ходатайство, — ответила Филатченкова.

— Тогда конкретно давайте, какое ходатайство у вас имеется, — настаивала судья.

И Ольга продолжила:

— История прекрасно иллюстрирует, что бывает, когда безмолвная жертва говорит «нет» своим палачам. На основании изложенного прошу по данному уголовному делу изменить меру пресечения всем обвиняемым, вынести оправдательный приговор. Прошу принять единовременное ходатайство по всему делу.

Судья отклонила ходатайство относительно меры пресечения. Фигуранты остаются в СИЗО.

На формально открытый процесс в зал суда не допустили независимых журналистов, а также родственников некоторых обвиняемых.

Студентов обвиняют (массовые акции прошли в начале сентября) в организации действий, «грубо нарушающих общественный порядок» (часть 1 статьи 342 УК). Наказание по статье предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

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