МИД Польши: Сертификаты о вакцинации могут быть введены в ЕС в июне 14.05.2021, 20:01

Документ призван упростить поездки по странам ЕС.

Польский министр по европейским делам Конрад Шиманьский сообщил, что есть шанс на заключение соглашения с ЕС о зеленых сертификатах вакцинации. Механизм взаимного признания этих документов призван упростить поездки по странам Европейского союза, а также в те государства, где будут сохраняться некоторые ограничения на въезд, передает «Польское радио».

Зеленые сертификаты должны содержать информацию о вакцинации, отрицательных результатах анализов и наличии антител после болезни.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, вопрос введения сертификатов в Евросоюзе будет решен в июне.

14 мая в Лодзи на встрече министров иностранных дел Вышеградской группы Чешская Республика и Венгрия объявили, что с 15 мая дня снимут ограничения на поездки для вакцинированных граждан обеих стран.

Збигнев Рау по вопросу о возможном присоединении Польши к этому соглашению, подчеркнул, что неoбходимы дополнительные договоренности, т.к., в частности, в Венгрии вакцинация также проводится препаратами, не одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

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