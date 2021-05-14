Белорусы чтут своих Героев 14.05.2021, 20:05

Роман Бондаренко

Фотофакт.

Минский микрорайон Сосны чтит память Героя Беларуси Романа Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, вечером 11 ноября 2020 года Героя Беларуси Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома.

Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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