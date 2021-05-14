закрыть
14 мая 2021, пятница, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израильские ВВС атаковали вход в тоннель боевиков ХАМАСа: видео

  • 14.05.2021, 20:20
Израильские ВВС атаковали вход в тоннель боевиков ХАМАСа: видео
иллюстрационное Фото: flickr.com/idfonline

Видео атаки опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильские ВВС атаковали 14 мая шахту, ведущую с поверхности в тоннель ХАМАСа на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, пишет detaly.co.il.

Вход намеренно был расположен рядом с мечетью и детским садом.

«Это еще раз доказывает, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекте среди жилой гражданской застройки, - отметили в армейской пресс-службе. - Армия обороны Израиля принимает меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время военных действий».

Пресс-служба также опубликовала видео самой атаки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников