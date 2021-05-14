Израильские ВВС атаковали вход в тоннель боевиков ХАМАСа: видео 14.05.2021, 20:20

иллюстрационное Фото: flickr.com/idfonline

Видео атаки опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильские ВВС атаковали 14 мая шахту, ведущую с поверхности в тоннель ХАМАСа на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, пишет detaly.co.il.

Вход намеренно был расположен рядом с мечетью и детским садом.

«Это еще раз доказывает, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекте среди жилой гражданской застройки, - отметили в армейской пресс-службе. - Армия обороны Израиля принимает меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время военных действий».

Пресс-служба также опубликовала видео самой атаки.

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