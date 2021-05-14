Катающийся на спине бородавочника мангуст стал звездой Сети 1 14.05.2021, 21:01

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Фото: CARACAL/Magnus News

В Ботсване нашли настоящих Тимона и Пумбу.

В центре защиты животных в Ботсване живут бородавочник Пигги и мангуст Монго, которые невероятно похожи на знаменитых друзей из серии анимационных фильмов "Король Лев" - Тимона и Пумбу.

Как и их мультяшные двойники, парочка обожает играть вместе, а малыш даже катается на спине своего большого приятеля, пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

Правда, поклонники могут заметить, что Монго - мангуст, а не сурикат, как персонаж Тимон, но оба вида тесно связаны.

Пигги и Монго

Фото: CARACAL/Magnus News

Эти двое подружились из-за одинаково тяжелой судьбы. Пигги спасли еще в младенчестве, после того как его сбила машина. А Монго - сирота, его мама погибла под колесами авто. Но теперь они нашли счастье в CARACAL - Центре сохранения африканских ресурсов: животных, сообществ и землепользования.

Фото: CARACAL/Magnus News

Поскольку они были спасены, их нельзя безопасно вернуть в дикую природу, поэтому парочка друзей выступает в качестве послов дикой природы, помогая просвещать местные сообщества.

Волонтер центра Кейтлин Вандевалле знает Пигги и Монго с момента их появления в приюте. По словам 23-летней девушки, эти животные выделяются среди остальных.

"Эти двое никогда не ссорятся. Если вы подойдете к ним, то заметите, что они либо спят, либо играют. Когда смотрю на них, сразу вспоминаю Тимона и Пумбу", - сказала сотрудница центра.

Фото: CARACAL/Magnus News

В мультфильме Тимон и Пумба постоянно поют песню Hakuna Matata - эта фраза с суахили переводится как "не беспокойся", и похоже, что именно так сейчас обстоят дела у реальной версии приятелей из "Короля Льва".

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