Белорусы Санкт-Петербурга поставили шах и мат Таракану 15.05.2021, 8:18

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«Голый король» будет побежден светлыми силами добра и свободы.

Белорусы Санкт-Петербурга провели креативную акцию солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы должны защищать наши ценности! Инсталляцией с шахматами мы хотим показать, что «голый король» будет побежден светлыми силами справедливости, добра и свободы!

Начали судить лучшее будушее нашей страны - студентов! И мы должны «разбурыць турмы муры» и освободить нашу молодежь и всех заложников режима! Мы победим!», — заявили участники акции.

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