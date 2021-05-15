«Карпенкова почти уволили, а ГУБОПиК ликвидировали» 9 15.05.2021, 8:39

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Сенсационное интервью подполковника милиции, перешедшего на сторону народа.

Подполковник милиции Александр Азаров перешел на сторону народа и дал «Белсату» сенсационное интервью, в котором раскрыл тайны режима Александра Лукашенко.

Бывший начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и преподаватель Академии Министерства внутренних дел служил под руководством Николая Карпенкова, нынешнего вице-министра внутренних дел и командующего Внутренними войсками:

- У нас Карпенков – такой человек, который не то что врет, а раздувает то, чего нет, во много раз больше. В докладных пишутся цифры намного больше, чем есть на самом деле. Он пытается выслужиться перед властью, в первую очередь перед Лукашенко.

- Мы видели, как он выслуживался, он лично бил стеклянные витрины, лично курировал. Как вы можете еще его охарактеризовать? Какие случаи были с его участием? Вы очень плотно работали вместе.

- Рассказывали, что он носит с собой нож на ноге. Большую часть жизни он прослужил в спецназе. Сотрудники, которым он это прямо рассказывал, очень удивлялись и говорили, как это характеризует человека. Он постоянно носит нож с собой, ходит по темным переулкам и ждет, пока на него кто-нибудь нападет. Но никто на него не нападал. Он, видимо, был расстроен этим.

Почему Карпенков бил витрины? Заканчивался его контракт, день рождения у него был, по-моему, в ноябре. Контракты продлевают за год, поэтому он подавал документы на продление своего контракта за год до этого, и ему отказали. Даже несколько раз он подавался. Ему отказали, сказали: Все, ты дорабатываешь и уходишь. Ходили такие слухи, что уходит Карпенков, и ГУБОП расформировывали сразу после этого.

Карпенков, видя, что ему оставалось работать несколько месяцев, у него появился шанс, поэтому он сам лично побежал, начал бить витрины, показывать пример. Насколько я знаю, не все работники его поддержали. Очень многие даже побросали во дворе ГУБОП эти палки, которые им раздавали. И они там, говорят, до сих пор под елочками валяются, можно посмотреть.

- Какое сейчас у вас настроение? Имеете ли контакты с бывшими коллегами в Академии МВД, в ГУБОПиК? Что сейчас происходит в нашей так называемой правоохранительной системе?

- Сейчас система устала от борьбы со своим народом. Людям стыдно. В первые дни, я помню, форму нужно было в пакете закрыть и везти, чтобы никто не видел. И потом надевать ее на работе. Людям стыдно, потому что работник сам работает, ему промываются мозги. А в гражданских организациях работают все его родственники, друзья и знакомые, которые знают, что происходит, и ему постоянно об этом говорят. Я знаю, что многие разрывали отношения. Но они не видят своего будущего без работы в милиции. Они считают, что по увольнению их никто на работу не возьмет. Также у них много кредитов, различных проблем, жены в декретах и так далее. Но их сейчас стали загонять в такие рамки, что работа становится невыносимой. При любом подозрении они регулярно проходят полиграф.

В том же ГУБОПиК на полиграф прошли работники, которые не проявили себя и не били граждан на улицах. Часть из них перевели в другие подразделения. Кого-то отправили на пенсию и т.д. Они стараются избавиться от таких. Им нужны теперь только те, кто замарал себя и кому отступать больше некуда, поэтому он будет дальше совершать преступления. У них регулярно проверяют мобильные телефоны, заставляют подписываться на «Желтые сливы», на провластные каналы. Все остальное должно быть удалено.

- Можно же прочитать в других источниках. Теперь ΧΧΙ век.

- Конечно, многие имеют несколько телефонов, дома – один телефон, на работе – второй, пустой. Люди саморазвиваются. Я знаю, что многие стараются тайком получить какую-то профессию. Сдать на права, чтобы уехать при возможности. Но сейчас их там загнали в такие рамки, что поставили всем запрет на выезд.

И я знаю, что работники, которые пытались улететь в отпуск, не знали, что поставлен запрет. Их снимали с самолетов, а семья летела.

А сотрудники КГБ – у них поставили не только работников, но и родственников даже. Они сейчас ограничены во всем.

- Александр, когда придет критический момент, будут ли силовики защищать Лукашенко?

- Я думаю, что когда придет критический момент, те, кто замарал себя в крови, конечно, будут. Потому что они знают, что безусловно будут привлечены к уголовной ответственности. Все остальные – сомневающиесяся и которые сейчас молча ходят на работу, они могут в определенный момент, когда будет собрана критическая масса народа, отказаться и перейти на сторону народа.

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