Ученые определили пять самых глубоких точек Земли 15.05.2021, 8:52

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Эксперты преодолели 76 тысяч километров и совершили 39 погружений.

Группа ученых, включая экспертов Британской геологической службы, в ходе исследовательской экспедиции «Пять глубин» преодолели 76 000 км и совершили 39 погружений с использованием двухместного подводного аппарата Limiting Factor, пишет lenta.ua.

На аппарат Limiting Factor был установлен многолучевой эхолот последнего поколения для измерения глубины океана, который излучает серию звуковых импульсов для подробного картирования морского дна. Экспедицией руководила главный гидрографический инспектор «Пяти глубин» Кассандра Бонджованни.

«Доступ к новейшим технологиям для определения глубины океана позволил нам нанести на карту территорию, равную по размерам Франции, всего за 10 месяцев», - сказала она.

Созданные карты морского дна подтвердили, что самым глубоким местом на Земле по-прежнему является Марианская впадина, расположенная в Тихом океане, сообщается в Geoscience Data Journal.

Ученые выявили самые глубокие точки Атлантического океана - желоб Пуэрто-Рико глубиной 8742 м, Северного Ледовитого океана - наибольшая глубина — 5527 м зафиксирована в Гренландском море. Согласно результатам исследования, самая глубокая точка Индийского океана находится на глубине 7 187 метров в Яванской впадине, недалеко от побережья Индонезии. А самая глубокая точка так называемого Южного океана глубиной 7 432 метра расположена в Южно-Сандвичевом желобе.

Проект «Пять глубин» был запущен Виктором Весково, бывшим офицером американской разведки.

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