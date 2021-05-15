Валерий Карбалевич: Лукашенко запустил процесс, который будет иметь для него непредвиденные последствия 25 15.05.2021, 9:06

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Декрет № 2 — это признак обреченности.

9 мая появился неконституционный декрет Лукашенко о придании президентских полномочий Совету безопасности, пишет на сайте «Свободные новости» политолог Валерий Карбалевич.

С появлением этого документа возникает много непонятных вопросов. Например, что делать, если Лукашенко не убили, а он умер естественной смертью или погиб в результате автомобильной или авиакатастрофы? А если он ранен, но не может исполнять свои обязанности, в таком случае вступает в силу этот декрет или действует Конституция?

И еще. В декрете сказано, что одновременно с переходом власти к Совету безопасности в стране вводится военное или чрезвычайное положение. А в пункте 4 говорится о выборах. Но в условиях военного положения выборы не проводятся. Значит, его надо отменять. Но тогда полномочия Совета безопасности заканчиваются, ибо, по логике и духу декрета, он выполняет функции президента только в период режима чрезвычайщины. Или нет?

Другими словами, своим указом Лукашенко создал огромную юридическую неразбериху, которая не может закончиться ничем хорошим.

Не менее интересны возможные последствия этого решения. Причем, не только политико-правовые. Принятие декрета будет иметь влияние на общественное сознание.

Этот декрет на случай, если Лукашенко убьют. То есть обыватель видит, что страна вступила в период потрясений, неопределенности. И главным дестабилизирующим фактором стал сам Лукашенко.

Декрет №2 – это своего рода политическое завещание Лукашенко. Когда у нас пишут завещание? Это где-то там, в Америке, все люди пишут подобные документы в молодом возрасте. А у нас так не принято. Здесь завещание пишут накануне ухода в другой, лучший мир. В нашем случае речь идет о политическом уходе.

И вот теперь сам Лукашенко и его окружение, может быть, того не желая, подняли вопрос о Беларуси без Лукашенко. Декрет № 2 — это признак обреченности. То есть, этим декретом он сам открывает перед обществом постлукашенковский горизонт. Подписывая декрет, Лукашенко ставит в повестку дня публичных обсуждений вопрос о том, что будет после Лукашенко, невольно провоцируя искусственный кризис его легитимности. В подсознание белорусского общества закладывается представление, что и без Лукашенко Беларусь может жить. Это особенно важно для его сторонников.

В любом случае, Лукашенко своим декретом запускает процесс, который будет иметь непредвиденные последствия для его автора.

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