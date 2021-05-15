В России возник дефицит древесины для строительства домов 12 15.05.2021, 9:11

2,808

Весь лес продали в Китай?

Минпромторг РФ обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.

Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены).

Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения (входят компании Honka, Good Wood, корпорация «Русь», «Талион Трейдинг» и др.). Год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс. руб., сейчас — уже 22–26 тыс руб., приводит пример сопредседатель правления ассоциации и совладелец компании «Изба де люкс» Юлия Юрлова.

Ассоциация деревянного домостроения также считает нужным временно ограничить экспорт и принять меры по сдерживанию роста внутренних цен на пиломатериалы хвойных пород, которые используются для строительства деревянных домов, изготовления строительных лесов и т.п. Письмо с соответствующими предложениями ассоциация на этой неделе направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову. РБК ознакомился с текстом, в Минпромторге подтвердили РБК получение письма.

Рост цен в ассоциации связывают с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев. Он возник за рубежом и повлек за собой стремительное повышение экспортных цен, отмечают в ассоциации. По замыслу авторов письма, экспорт должен быть ограничен, пока спрос и цены не стабилизируются на внешних рынках — в Европе, США и Китае.

Рост цен на продукцию лесопромышленного комплекса связан с их ростом на мировом рынке, подтверждают в Минпромторге. По данным ведомства, цены за рубежом превышают внутренние российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. Общемировой рост цен вызван увеличением спроса из-за стабилизации мировой экономики после кризисного 2020 года; на мировом рынке, уточняют в министерстве со ссылкой на отчеты отраслевых аналитических агентств, уже наблюдается стабилизация спроса и есть предпосылки корректировки цен на продукцию лесопромышленного комплекса до уровня 2019-го — первой половины 2020 года.

Кроме ограничения экспорта Мипромторг предлагает и другие варианты стабилизации цен. Министерство, уверяют в его пресс-службе, с октября 2020 года прорабатывает вопрос приоритетного обеспечения домостроителей пиломатериалами.

Но их закупка имеет свою специфику: нестандартные размеры, широчайший ассортимент и небольшие объемы каждого конкретного материала. Домостроителям было предложено аккумулировать потребности для формирования большого заказа, однако компании пока не готовы работать по такой схеме, констатируют в Минпромторге.

Для производителей сухих пиломатериалов, то есть влажностью менее 22% (это, например, доска, брус, бруски), введение вывозных таможенных пошлин в целом представляет собой меру полезную и своевременную, констатирует управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. Тем самым откроются возможности «для более ощутимого насыщения российского рынка лесным сырьем».

Дефицит продукции и рост цен характерен не только для пиломатериалов, но и для фанеры, древесных плит с ориентированной стружкой и других древесных материалов, констатирует Ассоциация деревянного домостроения. На дефицит материалов для выпуска деревянной мебели уже обращали внимание ее производители. В ответ Минпромторг выступил за возможное ограничение экспорта древесно-стружечных плит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».