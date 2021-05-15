По Лукашенко ударили санкции: у Беларуси начались проблемы с продажей нефтепродуктов 12 15.05.2021, 9:22

10,688

Евросоюз вскоре может ввести аналогичные американским ограничения.

У Беларуси начали возникать проблемы с продажей за рубеж нефтепродуктов – ключевого для экономики страны источника доходов в твердой иностранной валюте.

Как сообщает Argus (перевод — ghall.com.ua) со ссылкой на источники на рынке, европейские банки начали отказывать в финансировании сделок после того, как США объявили о введении санкции против крупнейшего белорусского НПЗ «Нафтан».

Хотя санкции официально вступают в силу в июне и формально касаются только американских юридических лиц, оплата белорусских грузов в долларах осложнилась и для клиентов из других стран.

Нефтепродукты, произведенные из российской нефти, которая поставляется в Беларусь со скидкой, обеспечивают 20% экспортных доходов белорусской экономики.

Нефтетрейдеры, опрошенных Argus, сообщили, что поставки сократятся в мае. Кроме того, участники рынка ждут, что Евросоюз вскоре может ввести аналогичные санкции. Это закроет для Беларуси продажу нефтепродуктов и за евро тоже.

Потеря экспортных поступлений станет болезненным ударом для режима Александра Лукашенко, у которого стремительно тают валютные резервы. Общий объем ЗВР белорусского Нацбанка с января 2020 года по апрель 2021-го рухнул на 25%, до 6,9 млрд долларов, при том что непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд.

Имеющаяся у Беларуси сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта. Внешний долг Беларуси превышает резервы в 6 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января). Лукашенко осознает опасность и готовится к тяжелому валютному кризису в стране. 21 апреля он подписал указ, дающий Центральному банку право запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки таких сделок, а также требовать получать специальное разрешение на покупку и продажу инвалюты.

Помимо этого, Нацбанк сможет де-факто конфисковать валюту со счетов юрлиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли, а также ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках Указ был подписан на следующий день после того, как США объявили о внесении в «черный список» девяти белорусских предприятий.

Ранее сообщалось, что в мае поставки российской нефти в Беларусь сократятся в 2,2 раза, если сравнивать показатели с апрелем, сообщил представитель «Транснефти».

Примечательно, что экономисты прогнозировали резкое снижение поставок российской нефти в Беларусь и конкретно на НПЗ «Нафтан» из-за американских санкций. Reuters со ссылкой на несколько российских источников проинформировало, что компании из РФ опасаются попасть под вторичные санкции из-за работы с Беларусью, если не прекратят с ним работать до 3 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».