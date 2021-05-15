Система ПРО Израиля «Железный купол» перехватывает палестинские ракеты: стоп-кадр 15.05.2021, 9:36

7,166

Фото: Reuters

Одна батарея этой системы может защищать территорию до 150 квадратных километров.

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» в небе над Ашкелоном перехватывает палестинские ракеты, запущенные из сектора Газа. Стоп-кадр опубликовало издание nv.ua.

Израиль и Палестина переживают наибольшее за последние годы обострение военного конфликта. Его причиной послужили продолжавшиеся в Восточном Иерусалиме около недели столкновения между израильской полицией и палестинскими демонстрантами. Последние протестовали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

В результате 10 мая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, желая переломить ситуацию в пользу палестинцев, начала ракетные обстрелы территории Израиля. Атакам подверглись Тель-Авив, Беэр-Шева, Ашкелон, Холон и международный аэропорт Бен-Гурион. Причем аэропорт даже временно приостановил работу.

В ответ израильская армия нанесла массированные ракетные и авиаудары по более чем 500 объектам, расположенным на территории сектора Газа. Есть погибшие.

По заявлениям Тель-Авива, за три дня конфликта в сторону Израиля из сектора Газа выпущено более 1000 ракет. Большинство из них не достигли целей благодаря использованию израильской армией системы противоракетной обороны «Железный купол».

Фото: Reuters

Эту систему, предназначенную для перехвата и уничтожения неуправляемых тактических ракет, израильская армия использует уже 10 лет. По заявлению разработчиков, одна батарея этой системы, в которую входит многоцелевая радиолокационная станция, центр управления огнем и три пусковые установки, может защищать территорию до 150 кв. км. А ее стоимость составляет не менее $ 50 млн.

В Армии обороны Израиля заявляют, что Железный купол способен перехватить до 90% ракет противника, выпущенных в направлении жилых районов. Такую высокую эффективность военные аналитики объясняют тем, что боевики ХАМАСа обычно используют наиболее примитивные типы ракетного оружия, которые не осуществляют сложных маневров по траектории и не уклоняются от перехвата.

Тем не менее в 2021 году Железный купол прошел модернизацию и теперь способен защитить население не только от неуправляемых ракет, но и от беспилотных летательных аппаратов, которые в последнее время все чаще используются против Израиля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».