Житель Гродно купил советский фотоаппарат — а в нем оказалась пленка с уникальными фото 4 15.05.2021, 9:59

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Иллюстрационное фото

Краевед из Каменца рассказал их предысторию.

Житель Гродно Максим Милинцевич купил у гомельчанина старый советский фотоаппарат с пленкой. Оказалось, на кадрах запечатлен послевоенный Каменец.

Фотографии он передал в коллекцию каменецкому краеведу Андрею Осташене, который поделился с tut.by снимками и рассказал их предысторию.

Максим Милинцевич несколько месяцев назад решил заняться аналоговой фотографией. В интернете он искал оборудование для оптической печати, реактивы, бумагу, решил собрать небольшую коллекцию советских фотоаппаратов.

Так у гродненца появились ФЭД-2, ФЭД-3, а потом он захотел приобрести еще и первую модель ФЭДа, которая является копией довоенной немецкой Leica ll.

В Гомеле он нашел «Зоркий» 1955 года — тот же ФЭД первой модели, но послевоенный. Продавец предупредил его, что в фотоаппарате есть пленка. По язычку стало понятно, что она уже проявлена.

Максим просмотрел негативы на фотоувеличителе, с некоторых кадров напечатал фото. Стало понятно, что пленка — послевоенных лет. На одном из кадров была панорама города с церковью. Эту фотографию он выложил на обсуждение в историческую ветку форума Гродно. Одновременно стал сам искать возможное место. Вскоре выяснилось, что на кадрах запечатлен послевоенный Каменец.

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