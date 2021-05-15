Белорусские герои в Могилеве: что известно об Афнагеле, Винярском, Северинце и соратниках 1 15.05.2021, 10:08

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Напуганные Власти сделали процесс закрытым.

12 мая в Могилевском областном суде начался процесс по делу сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, гражданской активистки Ирины Счастной и активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Дмитрия Козлова, Павла Юхневича и Андрея Войнича.

Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме, в зал суда не пустили даже близких родственников. «Салідарнасць» кратко рассказывает о каждом фигуранте дела.

Павел Северинец

Павел Северинец был задержан 7 июне 2020 года. Он возвращался с пикета на Комаровке, куда пришел с собранной на всякий случай сумкой.

Родился 30 декабря 1976-го в Орше. В 2000-м закончил географический факультет БГУ.

В 1995-м вступил в Белорусский Народный Фронт, стоял у истоков создания «Молодого фронта», руководил им, сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия».

В 90-х публиковался в ряде независимых изданий, автор книг «Лісты з лесу», «Беларусалім», «Ды-джэй Адраджэння», «Брату» и др. Лауреат литературных премий имени Франтишка Алехновича и Алеся Адамовича (Белорусского ПЕН-центра), премии «За свабоду думкі» имени Василя Быкова.

Павел Северинец — один из самых принципиальных и бескопромиссных оппонентов режима Лукашенко. Он неоднократно задерживался силовиками. В 1998-м два месяца провел в СИЗО после ареста за срыв провластного концерта.

В 2005-м осужден на три года поселения за организацию протестов против итогов референдума 2004-го.

20 декабря 2010-го был задержан после массовых акций протестов против итогов очередных президентских выборов. Провел пять месяцев в СИЗО КГБ и в результате осужден на три года ограничения свободы.

Женат, сыну Франтишку в марте исполнилось три года.

Евгений Афнагель

Фото: Радыё Свабода

Евгений Афнагель был задержан 25 сентября 2020-го. При этом в его квартире была выломана дверь.

Родился 7 февраля 1979-го. Окончил БГПУ имени Максима Танка, факультет истории. Был у истоков создания оппозиционного движения «Зубр», координатор «Европейской Беларуси».

После событий 2010-го несколько лет находился в вынужденной эмиграции. Неоднократно задерживался и отбывал административные аресты.

Недавно у Евгения умер отец, на похороны политзаключенного не отпустили.

Павел Юхневич

Фото: Наша Ніва

Павел Юхневич был задержан 25 сентября 2020-го. Силовики ворвались в квартиру через окно и дверь, они были в масках и с оружием.

Родился 30 июня 1985-го. Учился в ЕГУ на политолога, образование не закончил.

В политике с 14 лет. Был в «Молодом фронте», «Зубре», активист «Европейской Беларуси». Активный участник Плошчы-2006, ежемесячных акций солидарности 16 числа.

В 2010-м был в штабе Владимира Некляева, неоднократно превентивно задерживался силовиками.

После 2010-го отошел от политики. В 2019-м участвовал в парламентской кампании, выдвигался в депутаты.

Разведен, отец двух дочерей — 8-летей Евы и 5-летней Адели.

Максим Винярский

Фото: Новы час

Максим Винярский был задержан 22 января 2021-го сотрудниками ГУБОПиК.

Родился 27 июля 1981-го. Учился в Белорусском государственном техническом университете, был отчислен накануне защиты диплома по политическим мотивам.

Член партии БНФ, был в «Молодом фронте», «Зубре», активист «Европейской Беларуси», близкий друг и соратник Юхневича и Афнагеля.

Винярского многократно задерживали во время уличных акций, в сутках он провел более полутора лет.

Андрей Войнич

Андрей Войнич был задержан 25 сентября 2020-го вместе с Юхневичем.

Родился 15 апреля 1981-го. В прошлом «зубровец», активист «Европейской Беларуси». Неоднократно задерживался силовиками на уличных акциях, на вахте в Куропатах. В мае 2020-го его осудили на 15 суток за участие в предвыборном пикете на Комаровке.

Дмитрий Козлов

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня 2020-го сотрудниками ОМОНа.

Родился 26 апреля 1988-го. Окончил 4 курса Горецкой сельскохозяйственной академии. Известен благодаря своему каналу «Серый кот» на YouTube.

Начинал со стримов с акций протестов нетунеядцев в 2017-м. В конце 2019-го вел стримы с акций в поддержку независимости, участвовал в них. Итогом стали 120 суток административного ареста.

Дмитрий участвовал в парламентской кампании.

Ирина Счастная

Ирина Счастная была задержана 18 ноября 2020-го. К ней домой силовики пришли в рабочих робах ЖЭСа.

Родилась 29 июня 1987-го. Окончила Институт парламентаризма и предпринимательства.

Ирина участвовала в событиях 2006-го, координировала движение «Разам». В 2020-м администрировала ряд протестных телеграм-каналов.

Накануне выборов уехала в Киев, но осенью, в разгар протестов вернулась в Беларусь.

Замужем, сыну Герману 10 лет. Муж Александр с сыном вынужденно покинули страну.

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