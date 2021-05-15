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Армия Израиля атаковала ХАМАС с моря: видеофакт

  • 15.05.2021, 10:19
  • 5,534
Армия Израиля атаковала ХАМАС с моря: видеофакт

Корабли ЦАХАЛа нанесли удар по десяткам объектов военно-морских сил террористов.

В последние дни корабли ЦАХАЛа атаковали десятки объектов военно-морских сил ХАМАСа, включая суда, склады оружия, наблюдательные пункты и другие сооружения, принадлежащие военно-морским силам ХАМАСа .

Об этом сообщили в армейской пресс-службе, передает detaly.co.il.

ЦАХАЛ также предоставил видео атак спецподразделения военно-морских сил на склады плавсредств ХАМАСа.

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