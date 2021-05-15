Самбист Степан Попов: То, что случилось в Беларуси — не забыть, не принять, не простить! 3 15.05.2021, 10:24

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Происходящее в стране затронуло каждого.

Белорусский Самбист Степан Попов в своем инстаграме задался вопросом, что сейчас произошло в сознании белорусов.

«13 мая 2017 года. Тогда я гордился, что поднимаю флаг! Сам флаг не имеет особого значения, но как показывает статистика, насильно мил не будешь. Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект. То, что случилось в нашей стране, затронуло каждого. Не забыть, не принять, не простить!» – написал Попов.

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