Медики рассказали, какая еда на завтрак поможет укрепить сердце и сосуды 3 15.05.2021, 10:28

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В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет.

Одно яйцо в день может помочь защититься от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом свидетельствуют новейшие результаты исследований, передает u-news.com.ua.

Умеренное потребление яиц, а именно — одно в сутки — уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсультов.

Исследователи обнаружили, что люди, которые ввели в свой рацион по одному яйцу каждый день, уменьшили риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и геморрагического инсульта (на 18% и 28%) по сравнению с людьми, которые их не употребляли.

В исследовании, которое проводилось в Китае, приняли участие более 400 000 взрослых в возрасте от 30 до 79 лет. Ученые изучали, как часто участники исследования употребляют яйца, а затем наблюдали за состоянием их здоровья в течение почти девяти лет.

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