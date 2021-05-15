«Хорошо, что наличных не было»: как псевдоэлектрики разводят белорусов 11 15.05.2021, 10:36

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Жители Жодино рассказали вопиющие факты.

Любители поживиться за чужой счет ходят по домам в Жодино и предлагают поменять работающие автоматические выключатели на счетчиках на новые. Услуги ходоков-электриков чуть не обошлись жителю Жодино в 240 рублей, пишет ex-press.by.

«Хорошо, что наличных у папы не было», — говорит его дочь. А в милиции советуют обращаться в суд, потому что договор жильцы подписали сами.

— В дверь к папе позвонили какие-то мужчины. Они стояли у наших электросчетчиков и сразу заявили: необходимо заменить отслужившие свое автоматические выключатели. Они говорили, что это обязательно, планово, что они подрядчики от ЖКХ и что если папа не согласится, ему придется платить штраф, — рассказывает жительница Жодино Елена.

В итоге ее отец подписал договор. Но наличных денег у него не было и, как его ни просили внести предоплату, ушли от него ни с чем:

— Папа почувствовал, что происходит что-то нехорошее, позвонил мне. Я ему сказала — срочно звони в милицию. В милиции папе ответили: «Ничем помочь не можем, договор подписали сами, обращайтесь в суд».

Женщина позвонила по мобильному, указанному в договоре, абонент был не доступен. По юридическому адресу, указанному в договоре, они не находятся. Свидетельства о технической компетенции в реестре Белстройцентра у них нет, аттестата соответствия тоже нет.

— Пройдя по нашему дому, можно за полдня собрать с пенсионеров кучу денег. И никому нет до этого дела. Получается, обирать беззащитных людей можно? — возмущена жительница Жодино.

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