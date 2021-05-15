WSJ: Взломавшая трубопровод Colonial Pipeline группа российских хакеров прекратила существование 4 15.05.2021, 10:40

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О ликвидации хакерская группа сообщила своим коллегам.

Группа хакеров DarkSide, которой предписывают взлом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, прекращает свою деятельность.

Ее участники сообщили коллегам, что испытывают давление со стороны правоохранителей.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию FireEye.

По данным издания, о ликвидации хакерская группа сообщила своим коллегам. Отмечается, что участники группы потеряли доступ к инфраструктуре, которую использовали для работы. Кроме того, на них оказывают давление правоохранители.

В FireEye обратили внимание, что веб-сайт группы с четверга не работает. Специалисты компании уточнили, что хакерские сообщества после удачной атаки часто распускаются, но позже появляются под другим названием.

Напомним, 8 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на ее системы, в связи с чем было решено прекратить работу трубопровода. Хакеры требовали выкуп за возобновление работы.

В результате кибератаки на Colonial Pipeline в США начали заканчиваться запасы топлива на автозаправках. Причастными к кибератаке считают хакерскую группу из России.

Отметим, 13 мая компания Colonial Pipeline заявила о возобновлении работы после кибератаки. В то же время американское агентство Bloomberg рассказало, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа.

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