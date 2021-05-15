Маргарита Левчук: Я вернусь в Большой театр, когда мы победим 3 15.05.2021, 10:49

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Новый проект оперной дивы шатает режим и держит на плаву бодрость духа белорусов.

До 2020 года карьера оперной певицы Маргариты Левчук шла по восходящей. Потом случилась пандемия, закрывшая границы и театры, а после — белорусская мирная революция, изменившая мировоззрения миллионов наших сограждан.

Сегодня Маргариту Левчук слушают и смотрят на ютюбе и в инстаграме — ее сатирический дуэт с Андреем Пауком «Красная зелень» набирает сотни тысяч просмотров и лайков и, наверняка, сильно злит тех, на кого направлена их сатира.

В интервью Naviny.by Маргарита Левчук рассказывает, что дает ей участие в дуэте «Красная зелень» и чем она заслужила «орден Иуды» от телеканала СТВ.

— Маргарита, вы работали в Большом театре почти четыре года и ушли оттуда как раз потому, что вас не устраивала атмосфера. Вы как-то говорили про ее советскость. Что душит творчество в Большом театре?

— Меня бесило, что надо расписываться в специальном журнале, приходя в театр и уходя из него. Я работала на полставки, но в понимании руководства должна была приходить на репетиции, собрания всякий раз, когда оно считало нужным. Количество отработанного времени, мое расписание вне театра не принималось в расчет. Можно было отработать больше часов, чем на полставки, но получить выговор за то, что не пришла на репетицию.

Однажды была история с медсправкой. Мне сказали, что она не нужна, так как я работаю на полставки. И вдруг после каникул меня вызвали в отдел кадров и сообщили, что заработную плату не будут начислять, пока я не сдам эту справку. А на доске позора повесили объявление о том, что я не сдала справку и не имею права работать.

Меня поражало, что в театре работает очень много административных работников, а нет порядка. Уважения к солистам там тоже нет.

Зарплата вызывала смех. У меня было ИП, я могла заниматься концертной деятельностью. Не представляю, как живут люди, если кроме театра нигде больше не работают. Мне запомнилось, что я пошла в СПА отметить увольнение, и мне как раз пришла информация о поступлении денег на карточку — театр со мной рассчитался. Переведенной суммы не хватило заплатить за услуги СПА.

Однажды пришла часть зарплаты, это был аванс, кажется, из которого что-то высчитали. Осталось 9,99 рубля!

Я не могу понять, как творческие люди могут работать в театре в такой атмосфере. Они недовольны, но молчат, как рабы. До сих пор идеологи, которые не понимают ничего в опере, принимают спектакли и утверждают солистов на партии. Мне недавно сказали, что теперь при поступлении на работу в оркестр предусмотрена проверка КГБ на предмет лояльности к власти.

Из театра были уволены главный концертмейстер Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков и дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган и альтистка Александра Потемина.

Когда такое происходит, о каком уровне театра можно говорить? На Галанова в театре просто молились, а теперь берут его оперу и дирижируют. Как можно? Как они будут смотреть нам в глаза, когда мы вернемся и будем создавать новый театр?

— И что же делать творческому человеку в Беларуси?

— Лучше уезжать. Когда я жила в Беларуси, мое состояние можно было сравнить с тем, которое бывает, когда болеешь. Люди, которые уехали, начали по-другому дышать, песни начали писаться.

Многим помог Фонд культурной солидарности. Я знаю, что Галанов дирижировал в Болгарии, будет работать в спектаклях в Вильнюсе, когда их начнут давать. Регина Саркисова работает в оркестре театра Клайпеды. Литва очень поддержала белорусских деятелей культуры. Каунасская академия музыки открыла программу для тех, кто был исключен из белорусских творческих вузов или не может учиться в Беларуси из-за политической ситуации в стране.

Получается, что можно сохранить достоинство и не работать на режим Лукашенко. Если ты хороший музыкант, без работы не останешься. Талантами мало где разбрасываются так, как это делается у нас.

Я, например, здесь чувствую себя свободно, здесь можно творить. Мы с Андреем Пауком активно работаем. В любом случае в Беларуси невозможно, например, было создать «Красную зелень».

— Расскажите, пожалуйста, как вы сами уезжали?

— У меня был контракт с Национальным театром оперы и балета Литвы. В октябре 2020 года я поехала для участия в спектаклях, взяв вещи на две недели. Когда я пересекла границу, мне пришло сообщение, что силовики взяли меня в разработку, и лучше не возвращаться. Так я и осталась в Литве.

Многие наши уезжали в срочном порядке — летом почти без денег и зимней одежды, переезд был кошмаром — нет знакомых, связей и денег.

У меня же большой опыт поездок — конкурсы, выступления, я не сидела постоянно в Минске. Я нормально себя чувствую вне Беларуси, другое дело, что жить я хочу на родине. Планировала жилье купить в Минске к концу 2020 года. Хорошо, что не купила, но я сделаю это в новой Беларуси.

— Когда вы уезжали, «Красной зелени» еще не было. Вас взяли в разработку, потому что вы высказывались против насилия в соцсетях и принимали участие в предвыборной кампании Cветланы Тихановской?

— Я поддерживала Светлану Тихановскую, а мое участие в ее кампании выражалось в том, что я выступала, например, в Барановичах и Бресте на митингах в рамках предвыборной кампании Тихановской. Должна была выступать 6 августа в большом концерте на площади Бангалор, но власти вместо митинга Тихановской провели там День железнодорожных войск.

— Вы еще являетесь ответственной по вопросам сохранения культуры и национального наследия в команде Павла Латушко и Народном антикризисном управлении?

— Нет. Я изначально говорила, что не политик, хочу петь и заниматься своим творчеством. Поэтому когда появился человек, готовый этим заниматься, я ушла. На сегодня у меня нет политических амбиций и времени заниматься реформой культуры новой Беларуси, например. Это требует включенности и большого количества времени. Я хочу заниматься творчеством.

— Ваше творчество — это, прежде всего, «Красная зелень»?

— Да. Мы занимаемся политической сатирой в «Красной зелени». Тексты пишем вместе с Пауком. Обычно они результат мозгового штурма. Иногда переделываем и переписываем. Еще с Пауком записываем белорусские песни, белорусам сейчас нужен белорусский язык как никогда.

Мы знаем, что власти бесятся от того, что мы делаем. Им не нравится как сама политическая сатира, так и то, что они ничего не могут с нами сделать. Они же не могут выключить интернет.

— Ну почему же ничего? Они же вас «орденом Иуды» наградили.

— Да, только никак не вручат.

— Ваши родители в Беларуси?

— Да. К ним приходили, меня искали. Передавали, чтобы я не занималась тем, чем занимаюсь. Что они могут сделать? Я буду делать то, что считаю нужным, я всегда на стороне правды. Я не выношу несправедливости и неправды. Что касается безопасности родных, то в нашей стране она не гарантирована никому. Можешь ничего не делать, пойти выбрасывать мусор — тебя заберут на 14 суток.

— Маргарита, вы делаете важное дело, но вы же вернетесь на большую сцену?

— Да, но пока никто не знает, будут ли прослушивания, будут ли работать репертуарные театры. И я счастлива, что в эту паузу, когда в странах Западной Европы закрыты все театры, я могу заниматься творчеством и помочь своей стране.

Ясно же, что я не политик, но мне было важно что-то сделать для Беларуси. Я нашла выход — у меня есть творчество, «Красная зелень» шатает режим и держит на плаву бодрость духа белорусов, что не маловажно. Я благодарна судьбе, что есть эта пауза, и я это время проведу с пользой. Мне очень жаль оперных певцов, которые сейчас оказались вообще без работы. Быть без зрителя, не в голосе — это ужасно.

Как только снимут ковидные ограничения, я буду заниматься своей карьерой — ездить на прослушивания, конкурсы. Вся работа начинается с начала, потому что не действуют никакие ранее заключенные контракты. И я вернусь в Большой театр, когда мы победим. Буду петь.

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