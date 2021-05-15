Ученые выяснили, как COVID-19 действует на серое вещество в головном мозге 1 15.05.2021, 10:51

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Фото: Getty Images

Особое внимание привлекли изменения в лобно-височных долях.

Ученые из Джорджии обнаружили, что у пациентов с COVID-19, получающих кислородную терапию или у которых проявляется лихорадка, наблюдается уменьшение объема серого вещества в лобно-височной сети мозга.

Исследование опубликовано в майском выпуске журнала Neurobiology of Stress, пишет MedicalXpress.

Серое вещество имеет жизненно важное значение для обработки информации в головном мозге, и отклонения от нормы серого вещества могут влиять на то, насколько хорошо нейроны функционируют и контактируют. Эксперты проанализировали результаты компьютерной томографии у 120 неврологических пациентов – 58 с острым COVID-19 и 62 без него, сопоставленных по возрасту, полу и болезням.

Результаты показывают, что COVID-19 может повлиять на лобно-височную сеть из-за лихорадки или недостатка кислорода. Более низкий объем серого вещества в этой области мозга был связан с высоким уровнем инвалидности среди пациентов с коронавирусом, даже через шесть месяцев после выписки из больницы, добавили авторы.

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