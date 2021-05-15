Какие курсы доллара и евро установили 15 мая белорусские обменники 1 15.05.2021, 11:13

2,638

Названы банки, где выгоднее всего можно купить европейскую и американскую валюту.

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 мая снижается.

Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 15 мая

На торгах курс доллара упал на 0,22% — до 2,52 рубля (данные на 10.22), курс российского рубля снизился на 0,27% — до 3,4051 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.24), а курс евро «стоит» на месте — 3,0597 рубля (данные на 10.24).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,57 рубля (БТА Банк), а ниже всего — 2,53 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 2,521 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Статусбанке — 3,065 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,057 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».