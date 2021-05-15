Ученые нашли новый вид динозавра с необычными ушами 4 15.05.2021, 11:17

Специалисты полагают, что животное было довольно ярким и «разговорчивым».

Палеонтологи определили новый вид динозавров после того, как образец возрастом около 73 млн лет, был обнаружен в северной Мексике.

Условия, в которых был найден динозавр, объясняют его сохранность, сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), пишет phys.org.

«Около 72 или 73 млн лет назад огромный травоядный динозавр умер в том, что должно было быть водным пространством, полным отложений, так что его тело было быстро покрыто илом и могло сохраняться на протяжении веков», — говорится в сообщении института.

Животное называется Tlatolophus galorum. Его хвост был обнаружен еще в 2013 году в районе Генерал Сепеда на севере штата Коауила. По мере продолжения раскопок ученые за несколько лет обнаружили 80 процентов его черепа, его 1,32-метровый гребень и кости, такие как бедро и плечо, что позволило исследователям в 2021 году определить, что в их руках оказался новый вид динозавров.

«Мы знаем, что у них были уши, способные слышать низкочастотные звуки, поэтому они, должно быть, были мирными, но разговорчивыми динозаврами», — говорится в заявлении.

Палеонтологи также считают, что динозавры «издавали сильные звуки, чтобы отпугнуть хищников или в репродуктивных целях».

Кости скелета представителя нового вида еще изучаются, но исследования о древней рептилии уже были опубликованы в научном журнале Cretaceous Research

«Это исключительный случай в мексиканской палеонтологии. Очень благоприятные события должны были произойти миллионы лет назад, когда Коауила был тропическим регионом, чтобы его можно было сохранить в тех условиях, в которых он был обнаружен», — сказали в INAH.

Имя Тлатолоф (Tlatolophus) происходит от слова tlahtolli на языке индейцев науатль, что означает слово или утверждение, и греческого слова lophus, которое означает гребень.

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