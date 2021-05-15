В Кремле началась борьба за передел собственности? 1 Иван Преображенский, «Росбалт»

15.05.2021, 11:33

2,898

Люди при власти в РФ начали «охоту» друг на друга.

Новое поколение российского правящего класса наступает по всем направлениям: и на предпринимателей, и на адвокатов, и на «старых силовиков».

Отчет с наездом

Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе федерального правительства в 2020 году. Для многих центральной идеей этого выступления оказалось наступление на частный бизнес. Больше всего досталось ретейлерам, из-за которых якобы растут цены на продукты питания. Премьер-министр упрекнул их в жадности. До обвинений в спекуляциях, как говорят некоторые комментаторы, остался всего один шаг.

Этим заявлением правительство расписалось в неспособности рыночными методами отрегулировать цены на продукты питания и предотвратить нарастающий дефицит отдельных их категорий, со злорадством отмечают критики нынешнего кабинета министров. Началось все еще в конце прошлого года с окрика Владимира Путина, которого информировали о росте цен на такие ходовые товары, как сахар, растительное масло и мучные изделия.

Правительство тогда, несмотря на критику даже со стороны всегда осторожной главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ввело до весны по сути административное регулирование цен на эти продукты. Проект с треском провалился, поскольку никакие соглашения о фиксации стоимости не помогли. К весне сахар, мучные изделия и растительное масло вновь начали стремительно дорожать. В итоге Мишустину сотоварищи пришлось еще раз «фиксировать» цены административными методами, а к ограничению на вывоз из России пшеницы добавился полный запрет на экспорт гречневой крупы.

Можно было бы признать свои ошибки попытаться изменить стратегию, но только не в России. Наше правительство быстро и совершенно в советских традициях нашло виноватых. Ими стали торговые сети, обвиненные премьером в жадности.

В ответ на это миллиардер Олег Дерипаска, все чаще стремящийся публично выступать от лица российского бизнеса, заявил, что теперь остается только вопрос, удастся ли частному бизнесу договориться с властями или к нему «пришлют доктора». Это было напоминанием о давнем выступлении Владимира Путина на встрече с предпринимателями, когда глава государства одной резкой фразой обвалил цену на акции компании «Мечел» более чем на 35 процентов.

Бронка раздора

Предприниматели шлют сигналы, что осознают причины давления со стороны властей. С одной стороны, торговые сети откровенно дают понять, что готовы самоограничиться до сентября. То есть, до выборов в Госдуму, из-за которых, как явно надеются ретейлеры, власти и играют в популизм.

С другой стороны, намек на историю с «Мечелом» и другие подобные прецеденты говорят о том, что многие бизнесмены опасаются, что эти заявления перерастут в передел имущества, заниматься которым будут те, у кого есть властный или силовой ресурс. Собственно, этот процесс, не останавливаясь, идет уже примерно год, постепенно захватывая все новые слои бизнеса.

Яркий пример — схватка в самом ближнем кругу Владимира Путина за контроль над петербургским портом (в широком понимании этого термина). Началась эта история не сегодня — она тянется с 2016 года, когда был арестован известный и, как говорят злые языки, весьма авторитетный предприниматель Дмитрий Михальченко.

А сейчас ходят слухи, что Генпрокуратура взялась за актуальных владельцев того имущества, которое «висело» на этом бизнесмене. В частности, зашла речь о возможности фактической национализации глубоководного порта Бронка, который был построен частными компаниями с нуля. В зоне интересов нынешних силовиков, как говорят, в итоге оказались влиятельные люди в погонах из прошлого, например, бывший сотрудник КГБ СССР Николай Негодов и даже выше — экс-глава ФСО Евгений Муров, оставивший этот пост как раз в 2016 году, когда и задержали Михальченко.

По сути дела, это позволяет некоторым комментаторам говорить о том, что волна передела собственности вышла на следующий уровень. То время, когда «прессовали» частный бизнес, напрямую не связанный с государством, прошло. Теперь люди при власти начали делить имущество друг друга. Ярким примером здесь стал недавний арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева «в одном комплекте» с его покровителем, фармацевтическим магнатом и бывшим членом Совета Федерации Борисом Шпигелем.

Прощайте, независимые адвокаты

Прокуратура ведет наступление не только на бизнес, принадлежащий бывшим важным чиновникам, но и на последний институт, сопротивляющийся полному подчинению властям всей российской правовой системы. Речь об адвокатах. Совсем недавно силовики демонстративно задержали адвоката Ивана Павлова и изъяли у него материалы по резонансным уголовным делам, которые он вел, включая возбужденные против структур Алексея Навального — их власти внесли в реестр иностранных агентов, а сейчас объявляют еще и экстремистскими организациями.

Но это было просто знаковое задержание, а проблему в правительстве, судя по всему, готовятся решать куда более кардинальным способом. Анонимные телеграм-каналы сообщили, что министерство юстиции уже летом текущего года может создать ФГУП «Российская адвокатура — Корпус публичной адвокатуры Российской Федерации». До этого СМИ писали, что этот ФГУП, чье появление, по мнению многих комментаторов, прямо нарушит российское законодательство, объединит лояльных власти адвокатов, которые будут оказывать услуги гражданам за счет бюджета. Ежегодно на эти цели в нем якобы планируется заложить около 12 млрд рублей.

Иначе говоря, это будут пресловутые «защитники по назначению», с чьей помощью власти и без того уже сейчас пытаются оставить не у дел независимую адвокатуру.

Таким образом правительство (и в целом новое поколение российского правящего класса) наступает по всем направлениям: и на предпринимателей, и на адвокатов, и на «старых силовиков». Это естественным образом укрепляет позиции тех, кто говорит, что действующий премьер Мишустин остается самым вероятным преемником Владимира Путина, если тот вдруг решит оставить руководство страной после 2024 года.

Иван Преображенский, «Росбалт»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».