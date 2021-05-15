Медики рассказали, как правильно наносить на руки антисептик против коронавируса

Медики рассказали, как правильно наносить на руки антисептик против коронавируса2
- 15.05.2021, 11:46
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Простых действий недостаточно.
В Центре общественного здоровья МОЗ Украины рассказали, что спирты этиловый и изопропиловый, которые обычно используются как действенное средство в спиртосодержащей антисептик для рук, относятся к наиболее широко применяемых дезинфицирующих средств, сообщает healthinfo.ua.
Их "оборонное" действие может начаться при соблюдении нескольких условий:
время, за которое кожа рук должна быть покрыта антисептиком (ощущаться влагой), должно составлять 30 секунд для эффективной гигиенической обработки рук;
втирать в кожу антисептик нужно не меньше, чем в течение 30 секунд (согласно исследованиям спирты с концентрацией 70% уничтожают до 99,9% микроорганизмов за время экспозиции 30 секунд и 99,99% - за 60 секунд);
стандартная гигиеническая обработка рук при использовании антисептика с содержанием этилового спирта 60-80% требует нанесения на кожу рук в среднем 3 мл дезинфицирующего средства.